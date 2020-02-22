Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт другие виды спорта Украинка выиграла в паре турнир ITF в Каире
НОВОСТИ Все новости

Украинка выиграла в паре турнир ITF в Каире

В проигравшей в финале турнир ITF в Каире паре также была украинка

сегодня, 20:55
Автор:

• Мария Чиренко

Украинка выиграла в паре турнир ITF в Каире

Украинка Марта Костюк стала победительницей парного финала теннисного турнира серии  ITF World Tennis Tour, который прошел в столице Египта Каире.

Победу Костюк одержала в дуэте с россиянкой Камиллой Рахимовой со счетом 6: 3, 2: 6, 10: 6. Соперницами теннисисток была пара Анастасия Шошина (Украина)/Паула Каня (Польша).

Призовой фонд турнира составляет 60 тыс. долл.

22 февраля Марта Костюк вышла в финал одиночного разряда турнира в Каире. Ее соперницей будет Алена Большова, которая представляет Испанию.

Напомним, Марта Костюк - победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.

Камилла Рахимова имеет 5 титулов серии ITF.

Как сообщал сайт "Комментарии", по итогам 2019 года украинка Элина Свитолина вошла в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Безоговорочный лидер рейтинга — американка Серена Вильямс (36 титулов). На втором месте чешка Петра Квитова (26), на третьем — представительница Дании Каролин Возняцки (24). Свитолина заняла в рейтинге 9-е место с 13 трофеями WTA.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...