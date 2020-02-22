Украинка выиграла в паре турнир ITF в Каире

Украинка Марта Костюк стала победительницей парного финала теннисного турнира серии ITF World Tennis Tour, который прошел в столице Египта Каире.



Победу Костюк одержала в дуэте с россиянкой Камиллой Рахимовой со счетом 6: 3, 2: 6, 10: 6. Соперницами теннисисток была пара Анастасия Шошина (Украина)/Паула Каня (Польша).



Призовой фонд турнира составляет 60 тыс. долл.



22 февраля Марта Костюк вышла в финал одиночного разряда турнира в Каире. Ее соперницей будет Алена Большова, которая представляет Испанию.



Напомним, Марта Костюк - победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок.



Камилла Рахимова имеет 5 титулов серии ITF.



Как сообщал сайт "Комментарии", по итогам 2019 года украинка Элина Свитолина вошла в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия.



Безоговорочный лидер рейтинга — американка Серена Вильямс (36 титулов). На втором месте чешка Петра Квитова (26), на третьем — представительница Дании Каролин Возняцки (24). Свитолина заняла в рейтинге 9-е место с 13 трофеями WTA.



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