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Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова уходит из тенниса

Россиянка Мария Шарапова вышла на пенсию в возрасте 32 лет, в последний раз выиграв турнир Большого шлема в 2014 году, когда она во второй раз выиграла Открытый чемпионат Франции

сегодня, 05:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова уходит из тенниса

Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова объявила о своем уходе из тенниса в колонке, которую она написала для Vogue и Vanity Fair. Об этом пишет CNN.

Ее последнее появление произошло на Открытом чемпионате Австралии 2020 года, где она получила поразку в первом раунде от Донны Векич.

В своей статье Шарапова заявила, что "прощается" с теннисом.

"Я буду скучать по нему каждый день. Я буду скучать по тренировкам и своим будням: просыпаться на рассвете, зашнуровывать левую туфлю перед правой и закрывать ворота корта, прежде чем ударить свой первый мяч за день. Я буду скучать по своей команде, своим тренерам. Я буду скучать по тем моментам, когда буду сидеть с отцом на тренировочной скамейке. Рукопожатия – победа или поражение – и спортсмены, знали они об этом или нет, которые подталкивали меня становиться лучше", – написала Шарапова.

Отметим, что Шарапова переехала во Флориду, США, в возрасте семи лет в 1994 году, чтобы получить профессиональную спортивную подготовку.

В 17 лет, в 2004 году, она начала большую теннисную карьеру, когда она обыграла № 1 Серену Уильямс в финале Уимблдона, и стала претендовать на свой первый Большой шлем.

Она впервые поднялась на вершину мирового рейтинга в 2005 году и наряду со своим титулом в Уимблдоне выиграла два титула Открытого чемпионата Франции, один открытый чемпионат Австралии и один открытый чемпионат США.

Шарапова также проиграла давней сопернице Уильямс в трех других финалах Большого шлема.

В 2016 году ее анализы показали положительный результат на запрещенное вещество мельдоний на Открытом чемпионате Австралии. Изначально ей запретили 2 года участвовать в теннисных чемпионатах, но после аппеляции запрет снизили до 15 месяцев. Вернувшись в спорт в апреле 2017 года, ей так и не удалось достичь высот, которые у нее были в начале карьеры.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина признана одной из самых титулованных теннисисток за последние десятилетие (2010–2019).


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/02/26/tennis/maria-sharapova-retire-tennis-spt-intl/index.html
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