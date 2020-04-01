Уимблдон отменен впервые со времен Второй мировой войны

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил в среду, что "Уимблдонский турнир", который должен был состояться в конце июня 2020 года, будет отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Insider.



Организаторы заявили, что они сотрудничали с правительством Великобритании и органами общественного здравоохранения с момента вспышки COVID-19. В заявлении клуба говорится, что необходимые для участия в турнире поездки и собраний больших групп людей сделают его небезопасным.

В сообщении об отмене турнира сказано, что решение было непростым для организаторов, но турнир решили отменить в связи с большой опасностью для здоровья многих людей.

"Уимблдон" является последним теннисным событием, которое будет отменено на фоне распространения коронавируса COVID-19. Турниры Indian Wells и Miami Open были отменены, а Открытый чемпионат Франции перенесен на сентябрь.

Ранее "Комментарии" писали, что Олимпийские игры 2020, которые должны были пройти летом этого года в Токио, решили провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соответствующее решение принял глава организационного комитета Олимпийских игр 2020 года Йоширо Мори после телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!