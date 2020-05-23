Теннисистка Наоми Осака возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок в мире

Наоми Осака было всего год, когда Серена Уильямс выиграла свой первый титул Большого Шлема в 1999 году. Девятнадцать лет спустя Осака обыграла Уильямс в финале US Open и выиграла свой первый Большой шлем. Это был один из самых спорных матчей в истории, включая три нарушения кодекса, вызванные против Уильямс. Теперь 22-летняя теннисистка еще раз обыграла свою легендарную соперницу, в этот раз в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Об этом пишет Forbes.



Осака заработала 37,4 млн долл. за последние 12 месяцев от призовых денег и индоссаментов, что на 1,4 млн долл. больше, чем Серена, установив рекордный заработок для спортсменки за один год; Мария Шарапова ранее удерживала рекорд с 29,7 млн долл. в 2015 году.

Наоми Осака занимает 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, а Серена Уильямс – 33-е. Это первый раз с 2016 года, когда две женщины вошли в число 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, а полный список 2020 года будет выпущен на следующей неделе.

Восхождение Осаки к вершине было совершенным совпадением нескольких факторов. Она впервые проявила себя на корте, с титулами Большого Шлема на Открытом чемпионате США 2018 года и Открытом чемпионате Австралии 2019 года.

Теннисистка вошла в большой спорт в 2014 году, за месяц до своего 16-летия. Она взломала топ-40 WTA в 2016 году и выиграла свой первый титул в марте 2018 года в Индиан-Уэллсе. За последующие 12 месяцев она стала первой японской теннисисткой, выигравшей турнир "Большого Шлема" и первой азиатской теннисисткой, когда-либо занимавшей первое место в мире.

Осака имела двойное гражданство, но сделала мудрый выбор, чтобы представлять Японию в преддверии летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, теперь перенесенных на 2021 год. Это решение сделало ее еще более интересной для Олимпийских спонсоров, таких как Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin, которые подписали договора с Осакой, чтобы использовать ее имя вокруг маркетинга для игр. Она, как ожидается, будет одним из лиц Олимпиады, которая вызвала беспрецедентный уровень волнения среди японской общественности до вспышки коронавируса.

Теннис был выигрышной стратегией для самых высокооплачиваемых спортсменок. До того, как Наоми Осака заняла свои позиции в рейтинге, Мария Шарапова и Серена Уильямс были самыми высокооплачиваемыми женщинами десятилетия, занимая первое место в течение пяти и четырех лет соответственно.

Последней высокооплачиваемой спортсменкой кроме Уильямс и Шараповой была сестра Серены Венус в 2003 году. Теннис остается единственным видом спорта для женщин, который позволяет занять место рядом с самыми высокооплачиваемыми звездами спорта среди мужчин. Шарапова, Серена Уильямс и теперь Осака – единственные женщины, которые входят в число 100 лучших зарабатывающих в спорте с 2012 года. Самая высокооплачиваемая спортсменка каждый год с тех пор, как Forbes начал отслеживать данные в 1990 году, была теннисисткой.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио придется отменить, если мероприятие не сможет состояться в следующем году из-за коронавируса COVID-19.

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