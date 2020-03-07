Украинская мужская сборная завоевала серебро в эстафете этапа Кубка мира по биатлону

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В городе Нове Место в Чехии прошла мужская эстафета Кубка мира по биатлону, в которой украинская сборная завоевала второе место, уступив команде из Норвегии. Об этом пишет "УНИАН".
Отмечается, что Украину в гонке представили биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.
Прима передал эстафету четвертым, Семенов – третьим, Ткаленко рз промахнулся и потерял несколько позиций. Пидручный принял эстафету седьмым, показал второй результат и принес украинской сборной серебряную награду.
Сборные в рейтинговой таблице расположились следующим образом:
1. Норвегия – 1.10:25,3 (0+5);
2. Украина – +38,2 (0+5);
3. Швеция – +43,3 (1+8).
Отметим, зрители не смогли поддержать участников гонки из-за мер предосторожности из-за коронавируса.
Ранее "Комментарии" писали, что украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате мира по легкой атлетике. С Польши спортсмены везут сразу 16 медалей. Большинство наград, а именно 10 – золотые. Еще 5 – серебряные. Также украинская сборная добавила в копилку одну бронзовую награду.
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