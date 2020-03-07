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Украинская мужская сборная завоевала серебро в эстафете этапа Кубка мира по биатлону

Украинские биатлонисты уступили сборной Норвегии

сегодня, 21:33
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинская мужская сборная завоевала серебро в эстафете этапа Кубка мира по биатлону

В городе Нове Место в Чехии прошла мужская эстафета Кубка мира по биатлону, в которой украинская сборная завоевала второе место, уступив команде из Норвегии. Об этом пишет "УНИАН".

Отмечается, что Украину в гонке представили биатлонисты Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Прима передал эстафету четвертым, Семенов – третьим, Ткаленко рз промахнулся и потерял несколько позиций. Пидручный принял эстафету седьмым, показал второй результат и принес украинской сборной серебряную награду.

Сборные в рейтинговой таблице расположились следующим образом:

1. Норвегия – 1.10:25,3 (0+5);
2. Украина – +38,2 (0+5);
3. Швеция – +43,3 (1+8).

Отметим, зрители не смогли поддержать участников гонки из-за мер предосторожности из-за коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате мира по легкой атлетике. С Польши спортсмены везут сразу 16 медалей. Большинство наград, а именно 10 – золотые. Еще 5 – серебряные. Также украинская сборная добавила в копилку одну бронзовую награду.


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Источник: https://www.unian.net/sport/othersports/10906127-ukraina-zavoevala-serebro-v-muzhskoy-estafete-etapa-kubka-mira-po-biatlonu.html
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