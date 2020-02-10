Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Принц Гарри с супругой Меган Маркл экстренно возвращаются в Лондон. Как сообщают инсайдеры The Times, об этом их попросила королева Елизавета II.

Как известно, герцоги Сессекские в последний раз предстанут в качестве членов королевской семьи на официальном мероприятии по случаю Дня содружества, который состоится 9 марта в Вестминстерском аббатстве. По предварительным данным, Гарри и Меган возьмут в поездку годовалого сына Арчи. А по возвращению в Канаду супруги окончательно откажутся от титулов Их Высочества.

Как ранее писали "Комментарии", в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и переехать в Канаду. Позже Королева подписала указ, согласно которому принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества. Кроме того, супруги не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей и обязаны вернуть в казну 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

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