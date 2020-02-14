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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отходят от королевских дел

Герцоги Кембриджские вместе с детьми решили устроить отпуск

сегодня, 11:25
Автор:

• Елена Волкова

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отходят от королевских дел

Всю грядущую неделю герцог и герцогиня Кембриджские - Принц Уильям и Кейт Миддлтон – будут отдыхать от королевских дел. Как сообщает  The Daily Mail, королевская чета решила взять отпуск и уехать со своими детьми.

По информации издания, герцоги Кембриджские с шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и годовалым принцем Луи могут провести неделю в загородном доме. Вероятно, отпуск связан с напряжением, которое возникло после переезда младшего брата Уильяма, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл в Канаду.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Британии разразился скандал в связи с тем, что принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем совместном желании отказаться от монарших титулов и переехать в Канаду. Позже Королева подписала указ, согласно которому принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ее величества. Кроме того, супруги не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей и обязаны вернуть в казну 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.


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Источник: https://comments.ua/
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