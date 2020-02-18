«Гарри выпрашивал работу для Меган»: герцогиня в центре скандала

Единокровная сестра Меган Маркл Саманта дала скандальное интервью изданию Daily Star, в котором рассказала, что ее родственница намеренно испортила день рождения Кейт Миддлтон, которой якобы завидует.

Так, по словам 54-летней Саманты, за день до 38-летия герцогини Кембриджской Меган специально объявила о том, что они с принцем Гарри больше не будут выполнять королевские обязанности. Кроме того, сестра Меган раскритиковала, что герцоги Сассекские якобы навязывались президенту компании The Walt Disney Бобу Айгеру на премьере фильма "Король-лев". По словам американки, Гарри буквально выпрашивал работу для Меган у растерявшегося магната еще до своего заявления о переезде в Канаду. Саманта сравнила королевскую семью со "стартовой площадкой" для Меган, которая помогла ей взлететь выше, чем сериал "Форс-мажоры", где актриса играла одну из ключевых ролей. "Без отца она сейчас была бы официанткой", — подытожила Саманта, призвав сестру извиниться перед отцом, с которым Меган не общается из-за серии скандальных интервью о ее жизни.



Ранее мы сообщали о том, что принц Гарри с супругой Меган Маркл экстренно возвращаются в Лондон. Как сообщают инсайдеры The Times, об этом их попросила королева Елизавета II. Как известно, герцоги Сессекские в последний раз предстанут в качестве членов королевской семьи на официальном мероприятии по случаю Дня содружества, который состоится 9 марта в Вестминстерском аббатстве. По предварительным данным, Гарри и Меган возьмут в поездку годовалого сына Арчи. А по возвращению в Канаду супруги окончательно откажутся от титулов Их Высочества.





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