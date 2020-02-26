Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9203.91

ETH/USD

238.26

LTC/USD

67.16

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Принц Гарри вернулся в Лондон один
НОВОСТИ Все новости

Принц Гарри вернулся в Лондон один

Сегодняшний выход в свет младшего внука королевы Елизаветы II принца Гарри станет первым громким событием с момента объявления о сложении с себя королевских полномочий

сегодня, 11:27
Автор:

• Елена Волкова

Принц Гарри вернулся в Лондон один

Принц Гарри, который отказался от монарших титулов и вместе с семьей переехал в Канаду, вернулся в Лондон. Сегодня он примет участие в саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst в Эдинбурге. Однако, как передает издание People, на родину он прибыл один: без жены Меган Маркл и годовалого сына Арчи. 

Таблоиды пишут, что сегодняшний выход в свет младшего внука королевы Елизаветы II станет первым громким событием с момента объявления о сложении с себя королевских полномочий в начале января. Уже в марте к Гарри присоединится и Меган Маркл: вместе они примут участие в церемонии вручения премий Endeavour Fund Awards в Лондоне и посетят музыкальный фестиваль "Маунтбэттен" в Альберт-холле. 9 марта герцоги в последний раз предстанут в составе королевской семьи  на традиционной службе по случаю Дня Содружеств, после чего больше не смогут использовать свои титулы в коммерческих целях.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что уже в конце марта герцоги Сассекские официально сложат полномочия монархов. Согласно указу королевы Елизаветы, 31 марта принц Гарри и его жена Меган Маркл лишатся всех своих титулов и финансово смогут рассчитывать лишь на самих себя. Пока точно неизвестно, смогут ли экс-герцоги зарегистрировать свой бренд, под которым они намеревались выпускать различную продукцию. Но эксперты издания The Sun подсчитали, сколько Меган и Гарри смогут заработать с помощью Instagram.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...