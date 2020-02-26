Принц Гарри вернулся в Лондон один

Принц Гарри, который отказался от монарших титулов и вместе с семьей переехал в Канаду, вернулся в Лондон. Сегодня он примет участие в саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst в Эдинбурге. Однако, как передает издание People, на родину он прибыл один: без жены Меган Маркл и годовалого сына Арчи.

Таблоиды пишут, что сегодняшний выход в свет младшего внука королевы Елизаветы II станет первым громким событием с момента объявления о сложении с себя королевских полномочий в начале января. Уже в марте к Гарри присоединится и Меган Маркл: вместе они примут участие в церемонии вручения премий Endeavour Fund Awards в Лондоне и посетят музыкальный фестиваль "Маунтбэттен" в Альберт-холле. 9 марта герцоги в последний раз предстанут в составе королевской семьи на традиционной службе по случаю Дня Содружеств, после чего больше не смогут использовать свои титулы в коммерческих целях.

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что уже в конце марта герцоги Сассекские официально сложат полномочия монархов. Согласно указу королевы Елизаветы, 31 марта принц Гарри и его жена Меган Маркл лишатся всех своих титулов и финансово смогут рассчитывать лишь на самих себя. Пока точно неизвестно, смогут ли экс-герцоги зарегистрировать свой бренд, под которым они намеревались выпускать различную продукцию. Но эксперты издания The Sun подсчитали, сколько Меган и Гарри смогут заработать с помощью Instagram.

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