Удар для Елизаветы: королева не увидит сына принца Гарри и Меган Маркл

Страсти в британской королевской семье продолжают накаляться. Теперь, после череды разводов родственников Елизаветы и переезда ее внука принца Гарри в Канаду, королеву расстроило то, что она не увидит правнука Арчи, пишет Daily Express.

Согласно инсайдерам издания, вскоре к принцу Гарри, который сейчас пребывает в Великобритании и уже не раз вышел в свет, присоединится его супруга Меган Маркл. Вместе пока еще герцоги Сассекские примут участие в нескольких мероприятиях, после чего официально сложат свои полномочия монархов и лишатся титулов. Планировалось, что вместе с Меган прилетит и 10-месячный правнук королевы Арчи, однако звездная мама решила оставить его в Канаде. Приближенные к королевскому семейству люди говорят, что такой поступок Меган разозлил королеву, которая не видела малыша уже долгое время. Вместо визита к бабушке Арчи решили оставить дома с няней и близкой подругой Маркл.

Поступок Меган раздосадовал и британцев, ведь теперь им нужно оплачивать охрану монаршей четы и годовалого Арчи в двух странах одновременно, что обойдется более 70 тысяч долларов.

Как ранее сообщали "Комментарии", Гарри и Меган Маркл примут участие в церемонии вручения премий Endeavour Fund Awards в Лондоне и посетят музыкальный фестиваль "Маунтбэттен" в Альберт-холле. 9 марта герцоги в последний раз предстанут в составе королевской семьи на традиционной службе по случаю Дня Содружеств, после чего больше не смогут использовать свои титулы в коммерческих целях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!