Четырехчасовые переговоры с принцем Гарри: королева просит внука вернуться в семью, но с условиями для Меган

Королева Великобритании Елизавета провела четырехчасовые переговоры со своим внуком принцем Гарри, который недавно вернулся на родину из своего нового дома в Канаде. Переговоры с бабушкой о возможном возвращении семью прошли в Виндзорском замке, пишет The Sun.

Как сообщают инсайдеры, Елизавета заверила Гарри, что тот в любое время может передумать о сложении монарших обязанностей и вернуться в семью, где его любят. Кроме того, королева попросила принца о более частых встречах со своим правнуком, который теперь живет в Канаде. Что же касается Меган Маркл, то, по словам королевы, ее возвращение в королевскую семью возможно лишь при условии, если она “не будет наживаться на статусе герцогини”. Что решит принц Гарри и примет ли условия Меган Маркл, пока неизвестно.

Как ранее сообщали “Комментарии”, вскоре к принцу Гарри, который сейчас пребывает в Великобритании и уже не раз вышел в свет, присоединится его супруга Меган Маркл. Вместе пока еще герцоги Сассекские примут участие в нескольких мероприятиях, после чего официально сложат свои полномочия монархов и лишатся титулов. Планировалось, что вместе с Меган прилетит и 10-месячный правнук королевы Арчи, однако звездная мама решила оставить его в Канаде. Приближенные к королевскому семейству люди говорят, что такой поступок Меган разозлил королеву, которая не видела малыша уже долгое время. Вместо визита к бабушке Арчи решили оставить дома с няней и близкой подругой Маркл.

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