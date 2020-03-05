Королева Испании создала стильный образ, надев блузку за 13 долларов

Представители королевских семей всегда вызывают повышенное внимание прессы и бурные обсуждения представителей модной индустрии. Так, недавно 47-летняя королева Испании Летиция продемонстрировала новый образ, который подтвердил ее безупречный вкус.

Супруга короля Филиппа VI взяла участие в официальном мероприятии, которое было посвящено улучшению имиджа страны. Для выхода в свет Летиция выбрала атласную блузу ярко-оранжевого цвета от модного дома ZARA, цена которой составляет 13 долларов. Эту элегантную и весьма бюджетную вещь она соединила с юбкой леопардового принта от дизайнера Роберта Верино, а свой образ дополнила черными туфлями-лодочками на среднем каблуке. Также королева Испании сделала себе простую укладку и легкий дневной макияж.

Стоит отметить, что атласные блузки попали в тренд этого сезона, а одним из самых модных оттенков этой весны признали цвет апельсиновой кожуры.

Королева Испании в очередной раз подчеркнула, что бюджетные вещи могут придавать стиль, элегантность и утонченность, если их правильно сочетать с другой одеждой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи стоит купить до наступления этой весны.

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