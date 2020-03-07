Принц Гарри и Меган Маркл посетили одно из последних мероприятий в роли членов королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили одно из последних мероприятий в роли старших членов королевской семьи. Церемония награждения военнослужащих за спортивные достижения прошла в Лондоне, столице Великобритании. Об этом сообщает ВВС.



Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от обязательств старших членов королевской семьи. Супруги Сассекские завершат выполнение королевских обязанностей 31 марта. До конца месяца их ожидают еще несколько мероприятий.

Несмотря на дождь, их появления ждали десятки человек. Во время открытия церемонии принц Гарри сказал, что был горд служить королеве и стране. Он отслужил в армии более 10 лет.

7 марта они посетят музыкальный фестиваль, а 9 марта вместе с королевой и другими членами королевской семьи поучаствуют в службе в честь Дня содружества наций.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских обязанностей. Королевская семья была расстроена их решением, но королева Елизавета II поддержала их решение. Также они должны прекратить использование бренда "Sussex Royal" с весны 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Меган Маркл подыскивают роль супергероини.

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