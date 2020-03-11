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Королева Великобритании Елизавета II впервые встретилась с Меган Маркл после "Мекзита"

Меган Маркл и принц Гарри встретились с королевой Великобритании Елизаветой II

сегодня, 11:25
Автор:

• Елена Волкова

Королева Великобритании Елизавета II впервые встретилась с Меган Маркл после "Мекзита"

На днях 38-летняя Меган Маркл, которая после прибытия в Лондон совершила несколько выходов в свет в качестве герцогини, встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает издание People.

Как передают инсайдеры, приближенные к королевской семье, сейчас принц Гарри и Меган Маркл согласовывают все спорные моменты, ведь уже в конце марта они лишаются королевских полномочий. В связи с этим состоялась первая с момента переезда в Канаду встреча Меган Маркл с королевой Елизаветой. Эксперты говорят, что это был благородный жест, которым Елизавета дала понять, что Меган остается членом ее семьи, несмотря на конфликты.

Как ранее сообщали “Комментарии”, после череды разводов родственников Елизаветы и переезда ее внука принца Гарри в Канаду королеву расстроило то, что она не увидит правнука Арчи. Его мама, актриса Меган Маркл, решила не брать с собой в поездку и оставить в Торонто.


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Источник: comments.ua
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