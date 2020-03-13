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Меган Маркл попрощалась с принцем Гарри и в слезах покинула Лондон

Меган Маркл попрощалась с принцем Гарри и королевским статусом, улетев в Канаду

сегодня, 16:50 554
Автор:

• Елена Волкова

Меган Маркл попрощалась с принцем Гарри и в слезах покинула Лондон

Герцогиня Меган Маркл попрощалась с Лондоном и королевским статусом, улетев в Канаду. Во время прощания с принцем Гарри, который пока остается в Великобритании, супруги не сдерживали слез. Об этом говорят инсайдеры, приближенные к королевской семье, пишет Daily Mail.
Близкие пары говорят, что Меган очень сложно находиться в разлуке с Гарри, поэтому во время проводов в аэропорту она расплакалась. Кроме того, продолжают инсайдеры, Маркл, будучи в Лондоне, в очередной раз убедилась в том, что приняла верное решение переехать на другой континент и сложить королевские полномочия. Дескать, на протяжении всего визита герцогиня была в напряжении и призналась, что в королевской семье нет тепла. Для своего сына Арчи знаменитость хочет другого детства и воспитания.

Как ранее сообщали "Комментарии", королева Великобритании Елизавета провела четырехчасовые переговоры со своим внуком принцем Гарри, который недавно вернулся на родину из своего нового дома в Канаде. Переговоры с бабушкой о возможном возвращении семью прошли в Виндзорском замке.


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Источник: comments.ua
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