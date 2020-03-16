Королевские каникулы: Меган Маркл разрешила королеве Великобритании провести лето с сыном

Меган Маркл, которая на прошлой неделе со слезами на глазах покинула Лондон и вернулась в Торонто, намерена посетить Великобританию этим летом. В поездку она возьмет годовалого сына Арчи: предполагается, что лето малыш проведет вместе с королевой Елизаветой II в ее имении в Шотландии. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на источники, приближенные ко дворцу.

Как сообщают инсайдеры, в августе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл отказались от отпуска в Шотландии, сославшись на возраст младенца Арчи. Теперь же, после общения Меган с Королевой, герцогиня пообещала отпуск сына с прабабушкой. Ожидается, что лето в Шотландии мальчик проведет вместе с родителями, королевой Елизаветой II, дедом, принцем Чарльзом, а также его женой Камиллой. Будут ли в имении принц Уильям и Кейт Миддлтон пока неизвестно. Обычно они не пропускают визиты в Шотландию, однако в графике герцогов на 2020-й этой поездки нет.

Уже в конце этого месяца принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя королевские полномочия.



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