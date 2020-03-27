Принц Гарри и Меган Маркл переехали поближе к Голливуду

После недавнего переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл удивили тем, что они вновь сменили место жительства. Герцоги Сассекские поселились в Калифорнии, в уединенном доме недалеко от Голливуда. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источники в окружении королевской четы.

По информации издания, внезапный переезд может быть связан с коронавирусом, хотя пандемия сейчас активно распространяется в США. Впрочем, Меган и Гарри якобы чувствуют себя в безопасности именно в Калифорнии, где изолированы от общества. Еще одна причина переезда - новая работа Меган Маркл в Голливуде, где герцогиня озвучит документальный фильм студии Disney Plus. Известно, что Маркл заключила контракт, а деньги за работу будут перечислены в фонд, защищающий слонов в дикой природе.

Вчера от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался актер сериала “Клан Сопрано” Марк Блум. Киноманам Марк был также известен по фильмам “Крокодил Данди”, “Свидание вслепую”, сериалам "Элементарно", "Ты" и многим другим. Актеру было 69 лет. О том, что он заразился коронавирусом, рассказала супруга умершего.





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