Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с фанатами

С сегодняшнего дня принц Гарри и Меган Маркл перестают выполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. В связи с этим супруги опубликовали последнее сообщение на своей официальной странице SussexRoyal в Instagram, простившись с 11 миллионами подписчиков.

Меган и Гарри говорят, что сейчас самое главное для всех - это здоровье и решение глобальных проблем, вызванных коронавирусом. Супруги уверяют, хоть их здесь больше не будет, но они продолжат свою работу: герцоги обдумывают, в какой форме и какой вклад теперь они могут внести в общество. Помимо страницы в Instagram, закрывается и сайт SussexRoyal.com.

Напомним, после недавнего переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл удивили тем, что они вновь сменили место жительства. Герцоги Сассекские поселились в Калифорнии, в уединенном доме недалеко от Голливуда. Меган и Гарри якобы чувствуют себя в безопасности именно в Калифорнии, где изолированы от общества. Возможная причина переезда - новая работа Меган Маркл в Голливуде, где герцогиня озвучит документальный фильм студии Disney Plus.





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