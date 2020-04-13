Принц Гарри, который 31 марта отрекся от монаршей семьи и титулов, подал документы на регистрацию новой турфирмы Travalyst, где называет себя “принц Генри Чарльз Алберт Дэвид, герцог Сассекский”. При этом он не пишет королевскую фамилию, которую мог избрать для дальнейшей жизни, а также титул “Его Королевское Высочество”. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, принц Гарри отказался от королевской фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую может оставить себе по причине того, что ее носит его сын Арчи. Кроме того, внук Елизаветы отказался и от фамилии Уэльс, которую использовал в детстве и юности. Гарри и Меган приняли решение именоваться домом Виндзоров, но их дети и внуки будут Маунтбеттен-Виндзор.

Как ранее сообщали “Комментарии”, спустя три дня после отречения принца Гарри и Меган Маркл от королевского двора стало известно о том, что в их жизни есть финансовые проблемы. Говорят, что принц Гарри оказался в затруднительном положении. В связи с тем, что супруги переехали в США, у Гарри нет гражданства, на которое он должен подать заявку. Процесс займет не менее года, и невзирая на королевское происхождение, принц не сможет официально трудоустроиться. Источники говорят, что Гарри “сядет на шею” Меган, для которой “все сложилось идеально”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!