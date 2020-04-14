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Принц Гарри и Меган Маркл купили голливудский дом Мела Гибсона (ФОТО)

Инсайдеры, приближенные к принцу Гарри и Меган Маркл, говорят, что герцоги приобрели роскошный особняк, в котором ранее жил Мел Гибсон

сегодня, 09:24
Автор:

• Елена Волкова

Принц Гарри и Меган Маркл купили голливудский дом Мела Гибсона (ФОТО)

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно переехали в Лос-Анджелес, купили там недвижимость. Инсайдеры, приближенные к паре, говорят, что герцоги приобрели роскошный особняк, в котором ранее жил Мел Гибсон.

По информации нескольких американских таблоидов, папарацци открыли настоящую охоту за Гарри и Меган и рассекретили, что теперь они живут в новом доме. Этот факт подтвердила и агент по недвижимости герцогов Андреа Пайлот.

Ранее мы сообщали о том, что Принц Гарри, который 31 марта отрекся от монаршей семьи и титулов, подал документы на регистрацию новой турфирмы Travalyst, где называет себя “принц Генри Чарльз Алберт Дэвид, герцог Сассекский”. При этом он не пишет королевскую фамилию, которую мог избрать для дальнейшей жизни, а также титул “Его Королевское Высочество”. По информации издания, принц Гарри отказался от королевской фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую может оставить себе по причине того, что ее носит его сын Арчи. Кроме того, внук Елизаветы отказался и от фамилии Уэльс, которую использовал в детстве и юности. Гарри и Меган приняли решение именоваться домом Виндзоров, но их дети и внуки будут Маунтбеттен-Виндзор.


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Источник: comments.ua
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