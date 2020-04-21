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Елизавета II празднует 94-летие: лучшие образы королевы (ФОТО)

Королева Великобритании Елизавета отменила праздник из-за коронавируса, но родные готовят онлайн-вечеринку

сегодня, 09:00
Автор:

• Елена Волкова

Елизавета II празднует 94-летие: лучшие образы королевы (ФОТО)

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свое 94-летие. Праздник будет отличаться от традиционных дней рождения монарха, передают британские таблоиды.

Впервые за 68 лет правления королевы не прогремит артиллерийский салют, который Елизавета сочла крайне неуместным в период пандемии коронавируса. День рождения отметят символически: Елизавета, которая находится в Виндзорском замке в изоляции вместе с супругом - 99-летним принцем Филиппом, не стала звать даже родственников. Daily Mail сообщает, что в честь 94-летия королевы ее близкие устроят виртуальную вечеринку, позвонив Елизавете по видеосвязи. В прошлом году на дне рождении королевы присутствовало 19 членов ее семьи.
Интересно, что на протяжении всего своего правления Англией наряды Ее Величества прошли эволюцию от стиля принцессы до монарха.


Ранее мы сообщали, что Меган Маркл намерена посетить Великобританию этим летом. В поездку она возьмет годовалого сына Арчи: предполагается, что лето малыш проведет вместе с королевой Елизаветой II в ее имении в Шотландии.


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Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/style/elizaveta-ii-imeninnica-kak-menyalsya-stil-korolevy-za-gody-ee-pravleniya-1256670.html
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