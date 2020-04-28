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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся ко второй свадьбе, - инсайдеры

Принц Гарри и Меган Маркл еще раз обменяются клятвами, а в списке гостей - голливудские знаменитости

сегодня, 09:30
Автор:

• Елена Волкова

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся ко второй свадьбе, - инсайдеры

Переехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл готовятся ко второй свадьбе. Как сообщают американские таблоиды со ссылкой на инсайдеров, приближенных к паре, грядущее торжество будет отличаться от предыдущей церемонии.

Напомним, 19 мая 2018 года Гарри и Меган сыграли пышную свадьбу в Виндзорском замке по всей строгости британских королевских традиций. Теперь же они решили устроить церемонию на свой вкус: сообщается, что влюбленные еще раз обменяются клятвами на берегу океана, а среди гостей будут лишь самые близкие. Инсайдеры пишут, что в списке - голливудские знаменитости.

К слову, брак в США позволит принцу Гарри пребывать в Штатах официально. Кроме того, у него будет разрешение на работу, которого в данный момент у королевской особы нет.

Как ранее сообщали “Комментарии”, спустя три дня после отречения принца Гарри и Меган Маркл от королевского двора стало известно о том, что в их жизни есть финансовые проблемы. Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на источники, приближенные к паре.

Говорят, что принц Гарри оказался в затруднительном положении. В связи с тем, что супруги переехали в США, у Гарри нет гражданства, на которое он должен подать заявку. Процесс займет не менее года, и невзирая на королевское происхождение, принц не сможет официально трудоустроиться. Источники говорят, что Гарри “сядет на шею” Меган, для которой “все сложилось идеально”.


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Источник: comments.ua
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