Королева Великобритании Елизавета II не сможет выполнять обязанности и нашла себе замену

В ближайшие несколько месяцев 94-летняя королева Великобритании Елизавета II будет находиться на самоизоляции и не сможет выполнять свои обязанности, как минимум, до конца лета. В связи с этим королева подыскала себе замену, сообщает Daily Mail.

Изначально инсайдеры активно делились информацией о том, что правая рука Елизаветы - принц Уильям, которому якобы будет помогать Кейт Миддлтон. Впрочем, эту информацию во дворце опровергли: дескать, на герцогов Кембриджских и так много навалилось с учетом того, что они выполняют обязанности отлученных от двора Меган Маркл и принца Гарри.

Согласно информации Daily Mail, Елизавета назвала своих “заместителей” - принца Эдварда (младший сын королевы) и Софи Уэссекскую, которую называют фавориткой при дворе. Координировать процесс Елизавета будет удаленно, не подвергаясь риску коронавируса.

Ранее мы сообщали, что переехавшие поближе к Голливуду принц Гарри и Меган Маркл временно проживают в роскошном доме стоимостью 18 миллионов долларов. Особняк принадлежит голливудскому продюсеру, актеру и сценаристу Тайлеру Перри - куму телеведущей-миллиардерши Опры Уинфри.

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