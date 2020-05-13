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Королева Великобритании Елизавета II не сможет выполнять обязанности и нашла себе замену

Елизавета II будет находиться на самоизоляции и не сможет выполнять свои обязанности, как минимум, до конца лета

сегодня, 12:35
Автор:

• Елена Волкова

Королева Великобритании Елизавета II не сможет выполнять обязанности и нашла себе замену

В ближайшие несколько месяцев 94-летняя королева Великобритании Елизавета II будет находиться на самоизоляции и не сможет выполнять свои обязанности, как минимум, до конца лета. В связи с этим королева подыскала себе замену, сообщает Daily Mail.

Изначально инсайдеры активно делились информацией о том, что правая рука Елизаветы - принц Уильям, которому якобы будет помогать Кейт Миддлтон. Впрочем, эту информацию во дворце опровергли: дескать, на герцогов Кембриджских и так много навалилось с учетом того, что они выполняют обязанности отлученных от двора Меган Маркл и принца Гарри.

Согласно информации Daily Mail, Елизавета назвала своих “заместителей” -  принца Эдварда (младший сын королевы) и Софи Уэссекскую, которую называют фавориткой при дворе. Координировать процесс Елизавета будет удаленно, не подвергаясь риску коронавируса.

Ранее мы сообщали, что переехавшие поближе к Голливуду принц Гарри и Меган Маркл временно проживают в роскошном доме  стоимостью 18 миллионов долларов. Особняк принадлежит голливудскому продюсеру, актеру и сценаристу Тайлеру Перри -  куму телеведущей-миллиардерши Опры Уинфри.


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Источник: comments.ua
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