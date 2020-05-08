В Сети появились фото роскошного особняка в Беверли-Хиллз, в котором живут принц Гарри и Меган Маркл

Переехавшие поближе к Голливуду принц Гарри и Меган Маркл временно проживают в роскошном доме стоимостью 18 миллионов долларов. Особняк принадлежит голливудскому продюсеру, актеру и сценаристу Тайлеру Перри - куму телеведущей-миллиардерши Опры Уинфри. Об этом пишет Daily Mail.

Говорят, что именно Опра познакомила герцогов с Перри, который любезно согласился предоставить Гарри и Меган роскошный дом в тосканском стиле. Известно, что он расположен на охраняемой территории, там есть восемь спален и 12 санузлов. Впрочем, факт, снимают ли герцоги этот дом или Перри разрешил им временно остановиться здесь до того, как они найдут собственное жилище, остается тайной.

Как ранее сообщали “Комментарии”, спустя три дня после отречения принца Гарри и Меган Маркл от королевского двора стало известно о том, что в их жизни есть финансовые проблемы. Об этом сообщает таблоид Page Six со ссылкой на источники, приближенные к паре.

Также мы писали, что переехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл готовятся ко второй свадьбе. Как сообщают американские таблоиды со ссылкой на инсайдеров, приближенных к паре, грядущее торжество будет отличаться от предыдущей церемонии.

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