Принц Гарри и Меган Маркл обратились в американскую полицию, опасаясь террористов

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которых больше не сопровождает госохрана, обратились в полицию Лос-Анджелеса с заявлением на то, что их безопасность под угрозой. Супруги говорят, что над их особняком то и дело кружат дроны, нарушая права на личную жизнь и собственное пространство, пишет Daily Beast.

Вероятно, запуск дронов - дело рук папарацци, которые хотят сфотографировать герцогов. Впрочем, Меган и Гарри полагают, что это могут быть террористы, так как еще до их свадьбы им поступали угрозы в связи с тем, что принц берет в жены женщину смешанной расы. Согласно заявлению, дроны летают над особняком королевской четы на высоте менее шести метров, что также делает невозможными прогулки с маленьким ребенком.

Ранее мы сообщали, что переехавшие поближе к Голливуду принц Гарри и Меган Маркл временно проживают в роскошном доме стоимостью 18 миллионов долларов. Особняк принадлежит голливудскому продюсеру, актеру и сценаристу Тайлеру Перри - куму телеведущей-миллиардерши Опры Уинфри. Говорят, что именно Опра познакомила герцогов с Перри, который любезно согласился предоставить Гарри и Меган роскошный дом в тосканском стиле. Известно, что он расположен на охраняемой территории, там есть восемь спален и 12 санузлов. Впрочем, факт, снимают ли герцоги этот дом или Перри разрешил им временно остановиться здесь до того, как они найдут собственное жилище, остается тайной.

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