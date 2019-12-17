Кейт Миддлтон рассказала, как отпразднует Рождество и что принесет Санта-Клаус королевским детям

Известная во всем мире королевская чета из Великобритании - Уильям и Кейт, герцоги Кембриджские - стали гостями рождественской телепередачи. Об этом сообщает журнал People.

Вместе с ведущей Мэри Берри августейшая пара приготовила рождественский пирог и поделилась планами зимнего праздника. Также Кейт Миддлтон призналась, что вместе с мужем успела прочитать письма их детей к Санта-Клауса и рассказала о том, какие подарки они получат в волшебную ночь.

Поскольку маленький принц Джордж является ярым поклонником футбола и горячо болеет за клуб "Челси", малыш мечтает о каком-то атрибуте, связанной с любимой командой. При этом пока у его родителей имеются расхождения на счет того, что подарить королевскому первенцу.

"Он прекрасно рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола - он его тоже очень любит", - рассказал отец Джорджа, принц Уильям.

Принцесса Шарлотта, младшая сестра принца Джорджа, унаследовала от прабабушки Елизаветы ІІ любовь к верховой езде и мечтает получить в подарок своего личного маленького пони.

Ведущая удивилась столь демократическим ценностям у богатейшего рода Великобритании, на что герцоги поведали о том, что королевская семья сохраняет особые традиции по празднованию Рождества. Все члены монархии приезжают в загородную резиденцию Ее Величества, где проводят время в кругу семьи. Елизавета II ввела достаточно жесткое правило: никто из его потомков не может тратить большие суммы на покупки к Рождеству. Поэтому и для детей герцоги выбирают бюджетные сюрпризы, которые часто покупают в обычных супермаркетах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в британской прессе появилась информация о том, что Елизавета II готовится к отказу от трона в пользу своего сына Чарльза.