Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе украсили елку

Голливудская красотка Дженнифер Энистон недавно созвала своих близких друзей на предрождественскую вечеринку, чтобы вместе украсить елку. Среди гостей оказался и ее первый экс-супруг Брэд Питт. Об этом сообщает издание Рeople.

Папарацци удалось сфотографировать секс-символа Голливуда возле особняка актрисы, к ней в тот вечер приехали и другие кинозвезды, включая Гвинет Пэлтроу (она встречалась с Брэдом Питтом до их брака с Энистон).





Инсайдер сообщает, что Дженнифер очень любит Рождество и каждый год устраивает большой прием, чтобы вместе с друзьями и близкими украсить новогоднюю елку. Она пригласила бывшего супруга, потому что в последний год они регулярно общаются и поддерживают дружеские отношения.

Поклонники допускают, что знаменитости могут воссоединиться, хотя близкое окружение звезд опровергает эту информацию. После их развода прошло много лет, и они стали совершенно другими людьми.

Напомним, что Энистон и Питт поженились в 2000 году и прожили вместе 5 лет, пока актер не познакомился на съемках с Анджелиной Джоли, которая полонила его сердце. Звезда "Друзей" очень тяжело переживала разрыв и измену бывшего супруга, но им удалось забыть прошлые обиды и жить дальше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после развода с Джоли у Брэда Питта началась алкогольная зависимость.