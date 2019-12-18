Шарлиз Терон просит называть ее сына Джексона девочкой

Известная актриса и модель Шарлиз Терон в одном из интервью рассказала о своем сыне Джексоне, который хочет, чтобы его называли девочкой. Звезда приняла такое решение ребенка и попросила журналистов и поклонников общаться к нему правильным местоимением.

Шарлиз не стала ничего рассказывать о своем 8-летнем сыне-трансгендере, отметила лишь, что это история ее ребенка и когда он вырастет, сам решит хочет ли ею поделиться с окружающими. Актриса призналась, что сама часто путала мужское местоимение с женским, когда в интервью говорила о старшем приемном ребенке, и это сильно задевало его чувства. Шарлиз Терон говорит, что всячески старается защитить своих детей и окружить их своей заботой и любовью.

Также звезда "Адвоката дьявола" рассказала, что Джексон еще в три года заявил, что считает себя девочкой. Актриса уверяют, что с тех пор у нее две приемные дочери, и что на самом деле у Джексона манера поведения и характер очень схожи на женские.

Напомним, что мальчика Джексона из ЮАР знаменитость усыновила в 2012 году, а спустя три года удочерила темнокожую девочку из США.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Шарлиз Терон рассказала о ночи, когда ее маме пришлось убыть отца.