46-летняя Кейт Бекинсейл раскрыла секреты идеальной фигуры

46-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл, получившая большую популярность благодаря фильмам "Другой мир", "Все могу" и "Обитель проклятых", не скрывает свою идеальную фигуру и пользуется любым удобным моментом, чтобы ее подчеркнуть. В интервью изданию Women’s Health звезда призналась, как всегда выглядеть стройной и подтянутой.

Знаменитость подчеркнула, что помимо правильного питания, которого она придерживается, следует большое внимание уделять физическим нагрузкам. Кейт полностью исключила из своего рациона алкогольные напитки и кофе, отдавая предпочтение белковым продуктам и легким салатам. Иногда актриса может позволить себе съесть картофельные чипсы.

Звезда "Другого мира" рассказывает, что занимается со своим личным тренером в фитнес-зале шесть раз в неделю, делая восемь комплексным упражнений, чтобы нагрузка шла на все тело. А когда Бекинсейл уезжает в другой город на съемки, тогда расслабляется и держит себя в форме с помощью занятий по йоге.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что личный тренер Дженнифер Энистон рассказал, как актрисе удается выглядеть так шикарно в 50 лет.