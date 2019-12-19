Джулия Робертс рассказала, кого из коллег взяла бы на необитаемый остров

52-летняя американская актриса, звезда фильмов "Красотка" и "Сбежавшая невеста" Джулия Робертс призналась, с кем из своих звездных коллег хотели попасть на необитаемый остров. Об этом сообщает издание Popcornnews.

Актриса работала на съемках фильмов со многими знаменитостями – Брэдом Питтом, Томом Хэнксом, Джорджем Клуни и другими. Но после того, как ее спросили, с кем из них она хотела бы застрять на острове, Джулия растерялась и не смогла выделить кого-то конкретно.

Звезда "Красотки" рассказала, что каждый из ее партнеров по фильму обладает полезными качествами, которые бы пригодились в такой ситуации. Она отметила, что у Тома Хэнксе, к примеру, есть опыт выживания в дикой природе. В 2000 году актер снялся в киноленте "Изгой", сюжет которой рассказывает о мужчине, попавшем на необитаемый остров, в результате авиакатастрофы.

А вот к Брэду Питту и Джорджу Клуни, с которыми актриса сыграла в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", у нее меньше доверия. Джулия призналась, что Питт очень оптимистичный человек, поэтому бы не смог реально оценить ситуацию, а с клуни они бы постоянно веселились, поэтому бы обгорели на солнце и умерли. Такой ответ актрисы очень рассмешил зрителей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джулию Робертс обвинили в смерти младшей сестры.