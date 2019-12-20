Эмма Уотсон показала, как изменились герои «Гарри Поттера»

Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая главную роль в фильмах "Гарри Поттер" недавно на своей странице в Instagram опубликовала фото с коллегами по цеху, которые за столько лет совместных съемок стали настоящей семьей.

Герои приключенческого фэнтези-фильма о юном волшебнике собрались вместе, чтобы отпраздновать новогодние праздники. Они устроили закрытую вечеринку, но позже опубликовали в социальных сетях общую фотографию и поздравили поклонников с наступающим Рождеством. На снимке запечатлены Том Фелтон (Драко Малфой), Эмма Уотсон (Гермиона), Еванна Линч (Луна), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Мэттью Льюис (Невил). Актеры вместе работали несколько лет и несмотря на то, что последний фильм о "Гарри Поттере" вышел в 2011 году, они продолжают общаться и проводить время вместе.

К слову, в сети давно появлялись сплетни о том, что между Эммой Уотсон и Томом Фелтоном не только дружеские отношения, на фото он стоит возле актрисы и нежно ее обнимает. Актер Руперт Гринт (Рон Уизли) как-то в одном интервью рассказал, что между ними всегда были особые отношения, была явно иска. Однако, актеры не подтвердили слухи о своем романе.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон спрятала книги по всему Лондону.