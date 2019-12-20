Голливудского продюсера обвинили в изнасиловании 16-летней модели

Вокруг 67-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна известного такими работами как "Омерзительная восьмерка" и "Город грехов" продолжаются сексуальные скандалы. На этот раз личный иск на знаменитость подала модель из Польши, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Девушка призналась, что в 16 лет приехала покорять Голливуд и мечтала стать известной моделью и актрисой. Ее представили Харви Вайнштейну, который должен был заняться раскруткой юного дарования. Продюсер захотел поговорить с девушкой лично и пригласил ее на ужин, а вместо ресторана привез начинающую модель в свои апартаменты и склонил к сексу. Девушка рассказала, что Харви Вайнштейн отметил, что только через постель можно стать успешной и знаменитой, как это сделали другие актрисы. Модель утверждает что после этого случая она добровольно прекратила сотрудничество с модельным агентством. Она подала на продюсера личный иск чтобы его наказали за все сексуальные домогательства в которых его подозревают.

К слову более 80 женщин выступили против голливудской знаменитости и обвинили его в непристойном поведении и принуждению к сексуальному контакту. Однако Харви удалось с помощью 25 млн долларов урегулировать конфликт со своими предполагаемыми жертвами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный продюсер Люк Бессон может попасть за решетку.