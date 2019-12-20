Голливудского продюсера обвинили в изнасиловании 16-летней модели

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Вокруг 67-летнего американского
продюсера Харви Вайнштейна известного такими работами как "Омерзительная
восьмерка" и "Город грехов" продолжаются сексуальные скандалы. На этот раз
личный иск на знаменитость подала модель из Польши, обвинив его в изнасиловании. Об
этом сообщает издание The
Hollywood Reporter.
Девушка призналась, что в 16
лет приехала покорять Голливуд и мечтала стать известной
моделью и актрисой. Ее представили Харви Вайнштейну, который
должен был заняться раскруткой юного дарования. Продюсер захотел
поговорить с девушкой лично и пригласил ее на ужин, а вместо ресторана привез
начинающую модель в свои апартаменты и склонил к сексу. Девушка рассказала, что
Харви Вайнштейн отметил, что только через постель можно стать успешной и знаменитой,
как это сделали другие актрисы. Модель утверждает что после
этого случая она добровольно прекратила сотрудничество с модельным агентством. Она
подала на продюсера личный иск чтобы его наказали за все сексуальные
домогательства в которых его подозревают.
К слову более 80 женщин выступили
против голливудской знаменитости и обвинили его в непристойном поведении и
принуждению к сексуальному контакту. Однако Харви удалось с помощью 25 млн
долларов урегулировать конфликт со своими предполагаемыми жертвами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный продюсер Люк Бессон может попасть за решетку.
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