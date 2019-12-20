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"Это ее личное дело": Шарлиз Терон рассказала о своей дочери-трансгендере

Селебрити рассказала об отношении к различным сексуальным ориентациям

20 декабря 2019, 23:40
Автор:

• Ростопира Наталья

44-летняя американская киноактриса Шарлиз Терон откровенно поделилась о своем сыне, который считает себя девочкой. В интервью изданию, которое освещает ЛГБТ темы, Pride Source селебрити также рассказала об отношении к различным сексуальным ориентациям.

"История моей дочери – это ее история, которую она возможно когда-то сама захочет рассказать. И мне, как ее матери предстоит приложить все усилия для того, чтобы объяснить миру: называть ее правильно – очень важно. Она взрослеет, и остро реагирует на то, когда люди пишут о ней используя местоимение 'он'. Это очень ранит мою дочь, ведь это – ее личное дело. Ей решать, делиться ли этим", – рассказывает Шарлиз.

А вот, вторая дочь Терон, 4-летняя Анна, по словам самой артистки, открыто рассуждает о сексуальности: "Она уже определилась, что когда вырастет трижды выйдет замуж и дважды поженится. Это прекрасно, что она имеет возможность свободно думать об этом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 27-летняя британская модель Кара Делевинь поздравила свою девушку, американскую актрису Эшли Бенсон, с днем рожденья. Стоит отметить, что девушки не скрывают свои отношения, а наоборот открыто говорят о своих чувствах друг к другу, и о том, что они счастливы вместе. 




Источник: https://pridesource.com
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