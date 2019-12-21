Умерла первая девушка Джеймса Бонда и "Мисс Франция"

Во Франции скончалась знаменитая актриса Клодин Оже. Как передает издание Daily Mail, артистка ушла из жизни после продолжительной болезни, в возрасте 78 лет.

Стоит отметить, что Оже снялась в кинокартине "Шаровая молния", вышедшого на экраны в в 1965 году. Актрисе досталась роль первой французской спутницы Джеймса Бонда.

Известно, что до киношной карьеры Клодин пробовала себя в моделинге. Так, в 1958 году она победила на конкурсе красоты, завоевав титул "Мисс Франция". Кроме того, Оже представляла Францию на конкурсе "Мисс мира", где она завоевала второе место.

После этого девушка начала сниматься в кино, дебютировав в фильме "Кристина", над которым она работала вместе с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. Всего Клодин сыграла в 79 фильмах и телесериалах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская кинокомпания Universal Pictures презентовала первый трейлер 25-й части великой бондианы, героем которой является Джеймс Бонд. Так, в картине под названием "Не время умирать" главную роль играет все тот же Дэниел Крэйг. А вот роль злодея досталась Рами Малеку, который стал звездой "Богемной рапсодии" и "Мистер Робот".