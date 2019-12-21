"Займитесь дорогами": певица Бужинская записала видеообращение к Зеленскому

На днях 40-летняя украинская артистка Екатерина Бужинская сняла ролик, в котором обращается к Владимиру Зеленскому.

Так, в своем официальном Instagram-аккаунте певица записала видео, в котором она жалуется на плохое состояние дорог в стране. Екатерина рассказала, что 17 декабря по пути на выступление в Кривом Роге ее самочувствие резко ухудшилось из-за плохого состояния дорог. Артистка попросила президента Украины обратить внимание на состояние магистралей города и как можно скорее заняться взять их восстановлением.

"Я попала в неприятную ситуацию. Я выступала с концертной программой в Кривом Роге, куда добирались ночью, и ехать было очень тяжело. Вы, наверное, знаете, что доехать до города – катастрофа. Уважаемый Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы, артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, ужас" – заявила Бужинская.