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"Займитесь дорогами": певица Бужинская записала видеообращение к Зеленскому

Украинская певица пожаловалась на состояние дорог

сегодня, 12:40
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях 40-летняя украинская артистка Екатерина Бужинская сняла ролик, в котором обращается к Владимиру Зеленскому.

Так, в своем официальном Instagram-аккаунте певица записала видео, в котором она жалуется на плохое состояние дорог в стране. Екатерина рассказала, что 17 декабря по пути на выступление в Кривом Роге ее самочувствие резко ухудшилось из-за плохого состояния дорог. Артистка попросила президента Украины обратить внимание на состояние магистралей города и как можно скорее заняться взять их восстановлением. 

"Я попала в неприятную ситуацию. Я выступала с концертной программой в Кривом Роге, куда добирались ночью, и ехать было очень тяжело. Вы, наверное, знаете, что доехать до города – катастрофа. Уважаемый Владимир Зеленский, я очень прошу, займитесь дорогами. Мы, артисты, и просто ваши земляки, страдаем из-за того, что дорог нет, это просто яма на яме, ужас" – заявила Бужинская.

В свою очередь, пользователи сети неоднозначно отреагировали на видеообращение певицы: "Пфф... Вся Украина в нищете, а вам дороги", "Но почему вы раньше не обращались к бывшему президенту?", "Екатерина, но это неуважение к Президенту".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Pianoбой представил новогодний трек.

Источник: https://www.instagram.com/p/B6Lo_wrha1v/
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