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Pianoбой представил новогодний трек

Дмитрий Шуров предстал в образе Деда Мороза

20 декабря 2019, 20:40
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях известный украинский певец и пианист Pianoбой выпустил новую песню под названием "Якщо хочеш новий рік". Музыкант также презентовал клип к треку, в котором демонстрируется водоворот эмоций.

Видеоролик, где по сюжету бабушка, молодые родители и их двое детей то ладят друг с другом, то дерутся, швыряясь вещами, выставили на официальном YouTube-канале артиста. Сам Дмитрий Шуров предстал на видео в образе Деда Мороза, который намерен примирить семью.

"Секрет счастья в том, чтобы сочетать черные и белые клавиши вашей жизни в гармоничную мелодию понятным образом. А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными и быть способными решить конфликты, которые являются неотъемлемой частью бытия. Ибо все - одной крови", - поделился Дмитрий Шуров.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская поп, ритм-энд-блюз певица  Мэрайя Кэри порадовала своих слушателей клипом на песню "All I Want for Christmas Is You". Стоит отметить, что 49-летняя артистка написала эту композицию еще в 1994-м году. Так, 15 лет назад сингл лидировал в мировых чартах, а также установил сразу три рекорда Гиннеса. 



 



Источник: https://www.youtube.com/user/theshurovs/videos
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