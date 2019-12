Pianoбой представил новогодний трек

На днях известный украинский певец и пианист Pianoбой выпустил новую песню под названием "Якщо хочеш новий рік". Музыкант также презентовал клип к треку, в котором демонстрируется водоворот эмоций.

Видеоролик, где по сюжету бабушка, молодые родители и их двое детей то ладят друг с другом, то дерутся, швыряясь вещами, выставили на официальном YouTube-канале артиста. Сам Дмитрий Шуров предстал на видео в образе Деда Мороза, который намерен примирить семью.

"Секрет счастья в том, чтобы сочетать черные и белые клавиши вашей жизни в гармоничную мелодию понятным образом. А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными и быть способными решить конфликты, которые являются неотъемлемой частью бытия. Ибо все - одной крови", - поделился Дмитрий Шуров.





