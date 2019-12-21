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"Я обладаю плохим синдромом": ONUKA призналась, как реагирует на комментарии хейтеров

Певица зацикливается на плохих комментариях

сегодня, 19:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Фронтвумен украинского электронного музыкального бенда ONUKA Ната Жижченко рассказала о своем отношении к хейту в соцсетях. Оказалось, что Ната зацикливается на негативных комментариях, которые ей оставляют подписчики. Поэтому, певица вовсе не следит за тем, что о ней пишут, передает Сегодня.Lifestyle .

Со слов солистки группы ONUKA, отслеживание всех сообщений и отзывов фолловеров входит в обязанности ее пиарщиков. Сама же Жижченко просматривает комментарии поклонников только в первые полчаса после выхода клипа или песни.

"Я обладаю плохим синдромом – не воспринимаю хорошие комментарии, но очень сильно зацикливаюсь на плохих. Конечно, бывают очень приятные отзывы, которые и спасают меня от депрессии. Я часто сомневаюсь и в себе, и в том, что я делаю. Вообще, сомневаться – моя константа", – поделилась Ната.

Жижченко также добавила, что для нее не существует чистого хейта, она воспринимает только конструктивную критику, поэтому часто прислушивается к замечаниям со стороны.

"Если я вижу чистый хейт, не обращаю на это внимание. Конструктивную критику, которая касается моих выступлений,  я слышу, беру во внимание", – отметила ONUKA.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Аlyona Аlyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином.


Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/ya-obladayu-plohim-sindromom-onuka-priznalas-kak-reagiruet-na-kommentarii-heyterov-1377908.html
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