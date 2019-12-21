Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж

Дочка солиста группы "Скрябин", 22-летняя Мария-Барбара Кузьменко вышла замуж. Об этом рассказал своим подписчикам в Instagram фронтмен поп-группы DZIDZIO, созданной в 2009 году по замыслу и при поддержке Андрея Кузьменко и Олега Турка. Так, певец опубликовал фотографию с молодыми и написал: "Я сегодня пришел поздравить с днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора. Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью".

Напомним, Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года, артисту было 46 лет. Стоит отметить, что после трагедии в семье Мария-Барбара отказалась давать интервью и появляться на публике, а также закрыла свой профиль в Instagram.

Известно, что избранником девушки стал ее одногодка Виктор Тур, с которым они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца.



