Неудачно омолодилась: пластический хирург рассказал о проблеме Аллы Пугачевой

70-летняя российская примадонна Алла Пугачева шокировала поклонников результатом похудения и состоянием кожи своего лица. Как передает издание "Собеседник", на лице примадонны имеются бугры от некачественных препаратов для омоложения, которые сложно не заметить.

"У Аллы, конечно, явно виден дисбаланс на лице. Он является последствием неоднократных и непоследовательных вмешательств косметологов и хирургов", - говорится в сообщении.

Со слов специалистов, на которых ссылается РосСМИ, Пугачева начала омолаживаться еще тогда, когда существовали только препараты на основе синтетических материалов. "Вероятно, Алла вколола биополимерный гель, который и привел к таким последствиям, к неконтролируемому фиброзу", - подчеркнула косметолог.

Такое вмешательство привело к не очень хорошим последствиям, которые не удается скрыть даже под толстым слоем косметики.

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