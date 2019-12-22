Умерла модель и активистка с протезом Мама Какс

В одной из больниц Нью-Йорка скончалась 30-летняя американская модель Каксми Брутус, известная под псевдонимом Мама Какс. Известно, что девушка половину своей жизни боролась с онкологией. Так, в 14 лет у Какс нашли рак костей, а потом и рак легких. Из-за неудачной операции она потеряла правую ногу.

Стоит отметить, что Брутус в качестве модели участвовала в показах Tommy Hilfiger и Savage x Fenty, а также представляла коллекцию нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит Рианне.

Своими соболезнованиями по поводу неожиданной смерти модели поделилась Рианна: "Королева. Воплощение силы, красоты и несгибаемого духа, она вдохновляла людей по всему миру".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пластический хирург рассказал о проблеме Аллы Пугачевой. Стоит отметить, что на лице 70-летней российской примадонны имеются бугры от некачественных препаратов для омоложения, которые сложно не заметить. Такое вмешательство привело к не очень хорошим последствиям, которые не удается скрыть даже под толстым слоем косметики.









