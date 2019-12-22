Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 22.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Умерла модель и активистка с протезом Мама Какс

Она выходила на показе бренда нижнего белья Рианны

сегодня, 13:40
Автор:

• Ростопира Наталья

В одной из больниц Нью-Йорка скончалась 30-летняя американская модель Каксми Брутус, известная под псевдонимом Мама Какс. Известно, что девушка половину своей жизни боролась с онкологией. Так, в 14 лет у Какс нашли рак костей, а потом и рак легких. Из-за неудачной операции она потеряла правую ногу. 

Стоит отметить, что Брутус в качестве модели участвовала в показах Tommy Hilfiger и Savage x Fenty, а также представляла коллекцию нижнего белья Savage x Fenty, который принадлежит Рианне.

Своими соболезнованиями по поводу неожиданной смерти модели поделилась Рианна: "Королева. Воплощение силы, красоты и несгибаемого духа, она вдохновляла людей по всему миру".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пластический хирург рассказал о проблеме Аллы Пугачевой. Стоит отметить, что на лице 70-летней российской примадонны имеются  бугры от некачественных препаратов для омоложения, которые сложно не заметить. Такое вмешательство привело к не очень хорошим последствиям, которые не удается скрыть даже под толстым слоем косметики.



Источник: https://www.instagram.com/badgalriri/?utm_source=ig_embed
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...