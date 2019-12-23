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Актриса Хилари Дафф во второй раз вышла замуж

До свадьбы актриса встречалась с возлюбленным больше трех лет

сегодня, 16:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная певица и актриса Хилари Дафф, получившая большую популярность благодаря фильмам "Лиззи Магуайер" и "История золушки", вышла замуж во второй раз. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала трогательное фото в свадебном платье.

Известно, что избранником знаменитости стал 32-летний американский певец Мэттью Кома, с которым звезда уже давно состоит в отношениях. Роман знаменитостей завязался еще в 2017 году, а спустя три месяца они объявили о разрыве. Но в конце 2017 пара снова сошлась, а 21 декабря текущего месяца сыграла свадьбу.

Инсайдер сообщает, что Хилари Дафф решила с супругом не устраивать пышное торжество, они устроили закрытую вечеринку в Лос-Анджелесе и пригласили на нее родных и самых близких друзей.

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Напомним, что Хилари Дафф в 2010 году вышла замуж за канадского хоккеиста Майка Комри, с которым в браке прожила шесть лет. От него звезда родила сына Луку, которому уже 7 лет.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса Эмма Стоун впервые выходит замуж.

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