Сумка Louis Vuitton и квартира в Москве: Алла Пугачева щедро одарила домработниц

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70-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и двумя маленькими детьми живет в шикарном особняке, расположенном в элитном поселке Грязь. Вести домашние дела и ухаживать за детьми звездному семейству помогает их персонал, к которому они очень хорошо относятся. Об этом рассказала одна из бывших домработниц Пугачевой в программе "Звезды сошлись", передает издание "Сегодня".
Женщина, которая несколько лет работала в доме примадонны отметила, что Алла Пугачева всегда с уважением относилась к своему персоналу. Она дарила подарки, приглашала их на семейные праздники и обращалась с особой теплотой. Бывшая домработница звезды Надежда Романова призналась, что Пугачева презентовала ей эксклюзивную сумку от Louis Vuitton (ее стоимость может превышать 300 тыс. рублей – около 150 тыс. гривен), а в последний рабочий день собрала ей целый пакет с подарками.
Известно, что другой домработнице за ее труд и терпение, примадонна российской эстрады подарила недвижимость в Москве и машину, а также много других презентов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алла Пугачева удивила поклонников внешним видом.
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