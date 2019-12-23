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Дочь Кузьмы Скрябина поделилась фотографиями со свадьбы

Дочь музыканта вышла замуж за своего сокурсника

сегодня, 18:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

В прошлую пятницу, 20 декабря, Мария-Барбара Кузьменко - дочь известного музыканта Кузьмы Скрябина вышла замуж. Гостями торжества стали многие звезды украинского шоу-бизнеса, которые делились фотографиями молодоженов в соцсетях. Но недавно сама невеста открыла свой профиль в Instagram и показала трогательные свадебные фото и декор, в котором был оформлен ресторан.

Известно, что избранником Марии-Барбары Кузьменко стал ее сокурсник Виктор, с которым она получает медицинское образование в одном из столичных университетов. 

На своей странице в социальной сети девушка показала, что зал ресторана, где проходила свадьба был украшен в белом и нежно-персиковом цвете. На праздничных столах были живые цветы, а также много свеч разного цвета и формы, которые придавали атмосфере уюта и теплоты.

К слову, невеста была одета в атласное платье с длинными рукавами и открытой спиной, а ее образ дополнила белая фата и диадема, которая украшала ее распущенные волнистые волосы. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский певец DZIDZIO первым опубликовал фото с молодоженами

Напомним, что после смерти Кузьмы Скрябина в 2015 году, его дочь Мария-Барбара переживала трудные времена, поэтому она не появлялась на публике, отказывалась давать интервью и закрыла свой Instagram.

и поздравил дочь Скрябина с таким радостным событием.
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