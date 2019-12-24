Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Звезда «Гарри Поттера» сыграет нового супергероя Marvel

Премьера нового фильма Marvel состоится в конце 2021 года

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

30-летний актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность благодаря фильмам "Гарри Поттер" решил присоединиться к киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Comic Book.

Известно, что актер может стать главным героем киноленты "Лунный рыцарь", выход которой запланирован на 2021 год. Съемки будут проходить в Англии, поэтому роль главного супергероя решили отдать британскому актеру. Сам "Гарри Поттер" пока никак не прокомментировал свое участие в киновселенной Marvel.

Инсайдер сообщает, что новый фильм "Лунный рыцарь" расскажет историю о бывшем агенте ЦРУ, который обладает сверхспособностями, в частности астральным зрением и быстрым исцелением ран. При этом, персонаж не может похвастаться физическими данными и стабильным психологическим состоянием.

Напомним, что после завершения съемок о юном волшебнике, Дэниел Рэдклифф появился в малобюджетных фильмах: "Рога", "Джунгли", "Человек швейцарский нож" и других. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон показала, как изменились актеры из "Гарри Поттера".

Источник: https://comicbook.com/marvel/2019/12/21/marvel-moon-knight-harry-potter-daniel-radcliffe-reportedly/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...