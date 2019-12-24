Звезда «Гарри Поттера» сыграет нового супергероя Marvel

30-летний актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность благодаря фильмам "Гарри Поттер" решил присоединиться к киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Comic Book.

Известно, что актер может стать главным героем киноленты "Лунный рыцарь", выход которой запланирован на 2021 год. Съемки будут проходить в Англии, поэтому роль главного супергероя решили отдать британскому актеру. Сам "Гарри Поттер" пока никак не прокомментировал свое участие в киновселенной Marvel.

Инсайдер сообщает, что новый фильм "Лунный рыцарь" расскажет историю о бывшем агенте ЦРУ, который обладает сверхспособностями, в частности астральным зрением и быстрым исцелением ран. При этом, персонаж не может похвастаться физическими данными и стабильным психологическим состоянием.

Напомним, что после завершения съемок о юном волшебнике, Дэниел Рэдклифф появился в малобюджетных фильмах: "Рога", "Джунгли", "Человек швейцарский нож" и других.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Эмма Уотсон показала, как изменились актеры из "Гарри Поттера".