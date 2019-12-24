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Джамала надела вещи из секонд-хенда и удивила ярким образом

Джамала повторила образ певицы Арианы Гранде

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Популярная украинская певица Джамала решила опровергнуть заявление, что одеваться стильно, модно и оригинально можно только при наличии большой суммы денег. Артистка попросила своего стилиста составить ей яркий образ с помощью одежды, купленной в секонд-хендах. Фотографии своего лука звезда опубликовала на странице в Instagram.

Джамала отметила, что перед Новым годом все магазины и бутики завлекают покупателей большими скидками, но поддавшись праздничному ажиотажу можно купить вещи, которые оденутся всего один раз, а после будут длительное время храниться в шкафу. Чтобы этого не допустить, одежду нужно покупать разумно.

Певица с помощью одежды, купленной в комиссионных магазинах и секонд-хендах, смогла удивить поклонников ярким нарядом. Она решила повторить образ гламурной американской певицы Арианы Гранде, поэтому выбрала короткий черный топ со стразами, розовую мини-юбку, высокие ботфорты и колготки в сеточку, и дополнила все это высоким хвостом и массивными серьгами-звездами. 

Известно, что этот лук обошелся звезде в две тысячи гривен (без покупки топа – она его сшила для тура сама). Некоторые поклонники положительно оценили перевоплощение певицы, а некоторые предположили, что две тысячи гривен для секонда очень дорого.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джамала на день святого Николая выпустила две авторские колыбельные. 

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