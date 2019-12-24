Порвался имплант: Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди

На днях известная российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла тяжелую операцию на груди. Об этом сама артистка рассказала в своем официальном Instagram-аккаунте. 48-летняя звезда опубликовала пару снимков из больницы, подписав: "Очень агрессивная операция".

Кудрявцева также призналась, что в 32 года она увеличила себе грудь. Со слов телеведущей, она вставляла самые дорогие и качественные импланты, которые были на то время. Кроме того, врачи уверяли Валерию, что импланты прослужат ей вечность. И вот, спустя 15 лет, теле-дива пожалела, что когда-то решилась на операцию: "УЗИ показало, что один имплант порвался еще 6 лет назад, и затек уже куда только можно было. Меня срочно положили на операционный стол, удалили импланты с капсулой, а также иссекли силикон из тканей".

В свою очередь, фолловеры блондинки бурно отреагировали на такую информацию, и принялись желать ей наискорейшего выздоровления: "Здоровья вам. Любим любую, вы красотка", "Лерочка, выздоравливайте пожалуйста", "Все будет хорошо, по другому нельзя".

Кудрявцева также отметила, что не хотела откровенничать со своими поклонниками на эту тему, однако она надеется на то, что ее история убережет молодых девушек от установки имплантов.



