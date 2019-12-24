Кара Делевинь организовала секретную поездку в Марокко своей девушке

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Популярная британская актриса, певица и бывшая супермодель Кара Делевинь организовала путешествие для своей возлюбленной Эшли Бэнсон. Так, актриса отпраздновала свое 30-летие в Марокко, куда отправилась вместе с 27-летней моделью.
В своем официальном Instagram-аккаунте Бэнсон опубликовала совместные с Карой фотографии и написала: "Мой юбилей прошел на ура. Я всегда мечтала побывать в Марокко. Мне пришлось преодолеть множество страхов и идти на встречу приключениям вместе со своей самой лучшей. Я не могла попросить ничего лучшего. Я люблю тебя Кара Делевинь. Спасибо, что сделала мой день рождения еще лучше".
Судя по фотографиям, девушки успели полетать на воздушном шаре, покататься на квадроциклах и познакомиться с местным населением.
Новости партнеров
Новости