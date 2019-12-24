Кара Делевинь организовала секретную поездку в Марокко своей девушке

Популярная британская актриса, певица и бывшая супермодель Кара Делевинь организовала путешествие для своей возлюбленной Эшли Бэнсон. Так, актриса отпраздновала свое 30-летие в Марокко, куда отправилась вместе с 27-летней моделью.

В своем официальном Instagram-аккаунте Бэнсон опубликовала совместные с Карой фотографии и написала: "Мой юбилей прошел на ура. Я всегда мечтала побывать в Марокко. Мне пришлось преодолеть множество страхов и идти на встречу приключениям вместе со своей самой лучшей. Я не могла попросить ничего лучшего. Я люблю тебя Кара Делевинь. Спасибо, что сделала мой день рождения еще лучше".

Судя по фотографиям, девушки успели полетать на воздушном шаре, покататься на квадроциклах и познакомиться с местным населением.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кара Делевинь поделилась откровенными фото со своей девушкой. Известно, что 27-летняя британская модель встречается с американской актрисой Эшли Бенсон. Девушки не скрывают свои отношения, а наоборот открыто говорят о своих чувствах друг к другу, и о том, что они счастливы вместе.









