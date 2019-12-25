Звезда мирового футбола поздравил фанатов с Рождеством, показав средний палец

Шведский футболист боснийского происхождения, нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оригинально и дерзко поздравил своих поклонников с Рождеством.

Стоит отметить, что футболист неоднократно сравнивал себя со львом. И вот, в своем официальном аккаунте в Twitter Ибрагимович опубликовал фотографию царя зверей, который показывает средний палец, оставив подпись: "Счастливого Рождества".

В своюочередь, пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому поздравлению спортсмена: "Страшно представить, что мы получим на Новый год", "Теперь я знаю, что он не в порядке", "Повзрослей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 31-летняя британская исполнительница Адель устроила веселую Рождественскую вечеринку. Так, в этом году на празднике артистка предстала перед гостями в черном платье шелковом платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Напомним, что после расставания с супругом, предпринимателем Саймоном Конеки, певица серьезно занялась собой, и к Рождеству достигла заметных результатов в похудении.



