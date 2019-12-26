Поклонники Майкла Джексона усомнились в его смерти

Фанаты всемирно известного "Короля поп-музыки" Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, предполагают, что их кумир инсценировал собственную смерть и выдает себя за другого человека. Подобные слухи появились после того, как двойник певца Серхио Кортес пригласил поклонников на свой концерт. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

Из-за невероятного сходства с американской легендой поп-музыки, Серхио Кортес стал звездой сети, а за его жизнью в Instagram следят 155 тысяч фолловеров. Испанский певец и танцор как две капли воды похож на Майкла Джексона, а после того, как он записал видео и пригласил поклонников на свой концерт, многие решили, что это и есть настоящий Джексон.

Фанаты считают, что их кумир по какой-то причине инсценировал собственную смерть. Они просят Серхио Кортес пройти ДНК-тест, чтобы развеять или подтвердить подобные заявления.





Напомним, что Майкла Джексона не стало в июне 2009 года, его нашли в собственном доме без признаков жизни. Официальной причиной смерти считается передозировка лекарственных препаратов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно на аукционе в США были проданы носки Майкла Джексона, в которых он исполнил "лунную походку".