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Поклонники Майкла Джексона усомнились в его смерти

Многие считают, что Джексон до сих пор жив

сегодня, 15:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Фанаты всемирно известного "Короля поп-музыки" Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, предполагают, что их кумир инсценировал собственную смерть и выдает себя за другого человека. Подобные слухи появились после того, как двойник певца Серхио Кортес пригласил поклонников на свой концерт. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

Из-за невероятного сходства с американской легендой поп-музыки, Серхио Кортес стал звездой сети, а за его жизнью в Instagram следят 155 тысяч фолловеров. Испанский певец и танцор как две капли воды похож на Майкла Джексона, а после того, как он записал видео и пригласил поклонников на свой концерт, многие решили, что это и есть настоящий Джексон.

Фанаты считают, что их кумир по какой-то причине инсценировал собственную смерть. Они просят Серхио Кортес пройти ДНК-тест, чтобы развеять или подтвердить подобные заявления.

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Напомним, что Майкла Джексона не стало в июне 2009 года, его нашли в собственном доме без признаков жизни. Официальной причиной смерти считается передозировка лекарственных препаратов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно на аукционе в США были проданы носки Майкла Джексона, в которых он исполнил "лунную походку".

Источник: https://mir24.tv/news/16391392/fanaty-maikla-dzheksona-uvereny-chto-korol-pop-muzyki-zhiv
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