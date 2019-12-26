Теща Джонни Деппа поддержала его после скандального развода

Голливудская звезда Джонни Депп переживает сейчас тяжелые времена, ведь скандалы вокруг его развода с актрисой Эмбер Херд не утихают. Недавно стало известно, что Депп тайно переписывался со своей тещей, которая решила поддержать экс-зятя. Об этом сообщает издание The Blast.

Мама бывшей возлюбленной Деппа тайно обратилась к актеру и попросила, чтобы он не держал зла на ее дочь Эмбер, ведь никто не ожидал, что ситуация примет такой оборот. Патриция Херд написала, что во всем виноваты адвокаты, которые решили столкнуть бывших супругов лбами.

Известно, что во время бракоразводного процесса Эмбер заявила, что звезда "Пиратов" применял к ней силу, а также увлекался алкоголем и наркотиками. В связи с этим, она добилась запрета на его приближение, тем самым сохранив за собой право на всю их недвижимость, поэтому Депп вынужден был искать новое место жительства.

Теща актера написала, что была против такого решения, но ее дочь послушала адвокатов. Джонни Депп в свою очередь ответил, что, если бы Эмбер не желала ему зла, тогда не стала бы обвинять в насилии, ведь такие заявления сильно отразились на его репутации. Актер отметил, что никто не подумал ни о его чувствах, ни о его детях, на которых развод также влияет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что поклонники Деппа решили оставить его бывшею жену без работы.